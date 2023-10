Biden | Incontro con presidente Xi è una possibilità

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilamericanorispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda su un possibilecon ilcinese Xi a San Francisco ha detto: "Non è stato stabilito alcundi ...

Un incontro con il presidente cinese Xi Jinping il mese prossimo in California è una " possibilità " ma "non c'è nulla di definito". Lo afferma il ...

..."incredibile e raccapricciante " e ha annunciato un importante discorso del presidente Joe... L'aveva già prodotto risultati prima della notizia dell'attacco. La Germania, ad esempio, ...Il presidente americanorispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda su un possibilecon il presidente cinese Xi a San Francisco ha detto: "Non è stato stabilito alcundi questo tipo. Ma è una ...

Biden, incontro con Xi il mese prossimo è una possibilità Agenzia ANSA

Ultime notizie. Dai 27 sì a dichiarazione Granada tranne che sui migranti Il Sole 24 ORE

New York, 6 ott. (askanews) - Il presidente americano Biden rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda su un possibile incontro con il presidente cinese Xi a San Francisco ha detto: "Non è ...(ANSA) - NEW YORK, 06 OTT - "Cercherò di lavorare con chiunque diventerà Speaker della Camera". Lo afferma il presidente Usa Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'endorsement di ...