Bianchin Scampoli-Carol Barbara oggi in tv | orario e diretta streaming Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool F deidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Le azzurre Margheritae Claudia, entrate nel tabellone principale beneficiando del forfeit della Nigeria, vogliono conquistare subito qualche punto. Serve però una grande prestazione contro la fortissima coppia brasiliana composta daina Solberg Salgado eSeixas de Freitas. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 00.30 della notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre sul campo di Tlascala, nello stato messicano ...