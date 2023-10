Besseghini | ' in inverno aumento bollette sarà inevitabile'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) "In questa fase il trendinevitabilmente di crescita, ma questo in qualche modo è quasi fisiologico: l'è il periodo in cui i prezzi crescono, perché cresce inevitabilmente il consumo e ...

"In questa fase il trend sarà inevitabilmente di crescita, ma questo in qualche modo è quasi fisiologico: l'è il periodo in cui i prezzi crescono, perché cresce inevitabilmente il consumo e naturalmente conta l'entità di queste variazioni".... ma questo in qualche modo è quasi fisiologico: l'è il periodo in cui i prezzi crescono, ... È quanto ha affermato il presidente di Arera Stefanoa margine di ComoLake a Cernobbio, ...

