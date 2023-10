Bergomi | «Lautaro Martinez | leadership Prima non era positivo…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è cambiato in questa stagione, ma è ancora presto per parlarne. L’ex Interlo conferma però su Sky Sport tornando sui suoi momenti no del passato. PASSATO –torna al passato: «è cresciuto tantissimo. Unainaspettata, parla di famiglia e figli e ha maggiore responsabilità. Questo lo sta cambiando. Negli anni passati nei momenti bui era un fattore negativo per la squadra, era arrabbiato e si intristiva. Adesso non li ha più, questo è il salto di qualità vero.ha bisogno però anche della squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...