Bergamo abbraccia il cardinale Pizzaballa | sabato la cittadinanza onoraria in Sant’Agostino e la Messa in Cattedrale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LA GIORNATA.mattina nell’aula magna dell’Università diil Consiglio comunale straordinario, in serata lacon il vescovo Beschi: la celebrazione sarà trasin diretta sul nostro sito e suTv. Domenica la festa a Cologno al Serio.

Bergamo . Fino al 31 dicembre l’installazione multimediale di Alberto Nacci arricchita da un laboratorio per gli studenti e da eventi di incontro e ...

I FESTEGGIAMENTI. Sabato , alle 20,30 in Cattedrale, il porporato presiederà una celebrazione con il vescovo Beschi. La diretta anche sul nostro sito ...

"Vivi intensamente,ogni istante" è lo slogan che da quest'anno ispira e guida il ... Bologna, Reggio Emilia,- Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023, Damanhur (Torino), ...Nell'ambito della variegata offerta di eventi organizzati per "Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura", lunedì 11 settembre il Consorzio Franciacorta ... il web lo...

Bergamo abbraccia il cardinale Pizzaballa: sabato la cittadinanza ... L'Eco di Bergamo

I neo iscritti dell'Università di Bergamo abbracciano le mura: è la "Festa delle Matricole" Prima Bergamo

LA GIORNATA. Sabato mattina nell’aula magna dell’Università di Bergamo il Consiglio comunale straordinario, in serata la Messa con il vescovo Beschi: la celebrazione sarà trasmessa in diretta sul ...Quanto più un territorio riesce a ridurre le disuguaglianze assicurando una buona qualità della vita anche culturale e tutelando l’ambiente, tanto più diventa competitivo. Anche per questo le periferi ...