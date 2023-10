Bere acqua del rubinetto è sicuro

Leggi su facta.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) di Francesca Capoccia e Valerio Uni Una tematica sentita e dibattuta sui social network nelle ultime settimane riguarda la potabilità dell’del, e più in generale della sua qualità. Alcune persone criticano chi compra l’in bottiglia perché alimenterebbe un consumo di plastica inutile e dannoso per l’ambiente. Chi non è d’accordo con questa constatazione si giustifica spiegando che si tratta di una scelta obbligata, dal momento che l’dalnon avrebbe un gusto gradevole, e spesso non sarebbe potabile. Berla, quindi, nel lungo periodo porterebbe a malattie e a calcoli renali. Lo scetticismo verso il consumo didelè abbastanza condiviso tra la popolazione italiana. I dati Istat del 2021 dimostrano che il 28,5 per ...