Benevento | domenica in piazza Roma per imparare “Le manovre per la vita”

... ci si aspettano 32 - 33°C ad Agrigento,, Roma e Terni; lunedì prossimo potrebbe venire infranto il record di caldo mensile assoluto per la Capitale,anche a Milano. Oltre i 30 ......di serie C girone C ilsarà impegnato al Monterosi contro l'Audace Cerignola. Proprio la società pugliese ha comunicato l'inizio della prevendita contro i giallorossi, in programma...

Benevento, domenica in piazza Roma per imparare “Le manovre ... anteprima24.it

Meteo Benevento: oggi poco nuvoloso, Sabato 7 nubi sparse, Domenica 8 sole e caldo iLMeteo.it

La Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP) promuove, anche quest’anno, “Le manovre per la vita”. L’evento si svolgerà domenica, 8 ottobre 2023, in piazza Roma ...Il Benevento rimugina sugli errori commessi in Coppa, ma ora la testa è già rivolta al campionato. L'eliminazione per mano del Giugliano brucia parecchio, soprattutto per ...