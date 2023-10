Bellingham al Real solo grazie a… Vinicius | “Fatto di tutto per convincerlo”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) "L'ho contattato tutti i giorni via messaggi dicendogli di venire al" ha detto, il quale afferma di aver convinto il compagno a trasferirsi in Spagna

Ha deciso la sfida di Champions League contro il Napoli lo scorso martedì come tante altre in questa prima parte di stagione. Insomma, il cuore di questoMadrid è Judee lo si era capito sin da subito. Quando si era calato perfettamente nella sua parte. Ora un grazie va al compagno Vinicius , che in estate ha tanto insistito per il ...L'artista Mats Drawing ha raffigurato Judesu una maglia delMadrid. Ecco il capolavoro realizzato

Fenomeno Bellingham: perché è il centrocampista più forte del pianeta La Gazzetta dello Sport

Real Madrid e Barcellona vincono e danno spettacolo e preparano un Super Clasico, a fine mese.Real Madrid-Osasuna è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.