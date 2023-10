“Belen non sta bene” | così mette tutti a tacere | il gesto su Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Da giorni non si parla d’altro che dello stato di salute diRodriguez. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e il monologo al vetriolo di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, in molti si sono chiesti: cosa sta succedendo a? Su, la showgirl e conduttrice ha scelto di condividere una storia, una riflessione profonda: soprattutto, un invito a sre di giudicarla.Rodriguez, ilsuDa quando Fabrizio Corona è stato ospite a Domenica In da Mara Venier, le sue dichiarazioni hanno inevitabilmente scatenato delle ipotesi sulle condizioni di salute diRodriguez. Anche la mancata ospitata da Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan ha contribuito ad alimentare i dubbi e le domande. Chi segue l’ex ...