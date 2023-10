(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel corso del documentario,ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita, tra momenti dolorosi e altri più spensierati. Il 4 ottobre scorso Netflix ha diffuso in streaming il documentario dedicato alla vita e alla carriera delDavid, in cui quest'ultimo racconta in primane eventi e aneddoti, come di quando perse ladella figlia perdi Jennifer Lopez emira a mettere in luce le qualità meno conosciute di David e, rivelando nel contempo nuovi dettagli sulla loro carriera e sulla storia della loro relazione. Mentre tutti ormai riconoscono il nome, il documentario fornisce una copertura finora inaccessibile delle complessità di ciò che significa ...

Era la moglie delpiù famoso del mondo, e i paparazzi facevano a gara per immortalarla. Victoriacontinuava ad apparire sulle prime pagine delle riviste e presto avrebbe lanciato ...Il 4 ottobre scorso Netflix ha diffuso in streaming il documentario dedicato alla vita e alla carriera delDavid, in cui quest'ultimo racconta in prima persone eventi e aneddoti, come di quando perse la nascita della figlia per colpa di Jennifer Lopez e Beyoncé .mira a mettere ...

Beckham sbugiarda la moglie Victoria: "Con che macchina andavi a scuola" Corriere dello Sport

Beckham: il calciatore ha quasi perso la nascita del figlio per colpa di JLo e Beyoncé, Victoria era furiosa Movieplayer

L'ex calciatore e la pop star hanno unito la loro fama, trasformandola in un vasto impero commerciale nel corso degli anni ...Nel corso del documentario, Beckham ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita, tra momenti dolorosi e altri più spensierati.