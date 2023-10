Beach volley | Bianchin Scampoli entrano in tabellone al Mondiale messicano

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si amplia il contingente italiano aldi Tlaxcala: Margheritae Claudiaprendono il posto delle nigeriane Nnoruga/Franco e giocheranno nel gruppo F. Una ottima notizia per la coppia azzurra che è vicinissima alla zona qualificazione per Parigi 2024 e rischiava restando fuori daldi perdere punti preziosi in chiave ranking olimpico.debutteranno questa notte alle 0.30 contro la coppia brasiliana Barbara/Carol, uno dei binomi più attesi per l’evento iridato. L’avventura delle azzurre proseguirà l’8 ottobre alle 3.00 contro le tedesche Ludwig/Lippmann e il 9 ottobre alle 19.00 contro le giapponesi Ishii/Mizoe. Foto Fivb