Bayern Monaco | no al ritorno di Boateng

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non ci sarà unalper Jerome. Il calciatore tedesco, che ha militato dal 2011 al 2021 con la maglia dei bavaresi, prima di indossare quella del Lione per due stagioni, sembrava vicino a tornare tra le file del. Due settimane fa, il club lo aveva invitato ad allenarsi con la squadra, a causa dell’indisponibilità dei quattro centrali. Ildi Upamecano e Kim, insieme all’ormai vicino rientro di De Ligt, ha allontanato la possibilità che il difensore 35enne potesse giocare nuovamente per i bavaresi. La società ha comunque offerto adi restare ad allenarsi nelle strutture del club in attesa di una squadra. SportFace.

Il 35enne difensore era svincato e da un paio di settimane si allenava col gruppo MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non ci sarà nessun ritorno in maglia per Jerome Boateng. Il 35enne difensore tedesco, dal 2011 al 2021 ai bavaresi prima di disputare due stagioni al Lione, due settimane fa era stato invitato dal suo vecchio club ad ...

Il 35enne difensore era svincato e da un paio di settimane si allenava col gruppo MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Non ci sarà ...