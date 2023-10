Baviera e Assia | tante le incognite sul voto regionale dell' 8 ottobre

Quasi 9,5 milioni di elettori in Baviera e 4,3 miioni chiamati alle urne in Assia . Domenica le due regioni occidentali delle Germania vanno al voto ...

Sono circa 14 i milioni di elettori chiamati alle urne tra- roccaforte dei cristiano - sociali (Csu), partito di centro - destra fratello della Cdu nazionale - e, sempre domenica, dove ...AGI - Sullo sfondo di accesi dibattiti nazionali ed europei sulla politica migratoria e climatica della Germania, domenica due delle principali regioni economiche, lae l', vanno alle urne in un voto test per il governo federale. Secondo gli analisti, un cambio di governo non appare imminente in nessuno dei due Lander, ma la posta in gioco è comunque ...

Roma, 6 ott. (askanews) - Dopo una campagna elettorale caratterizzata da duri attacchi contro il partito dei Verdi e uno scandalo antisemita, i bavaresi andranno alle urne l'8 ottobre per rinnovare i ...Domenica 8 ottobre si vota in Baviera e in Assia dove non si prevedono scossoni. Sarà però un test in vista delle Europee e delle prossime Regionali dove l'AfD cercherà di imporsi.