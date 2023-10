Bastano 3 867 passi al giorno per tornare a stare bene e vivere più a lungo

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non serve chissà cosa per mantenersi in buona salute: il semplice fatto di camminare è la migliore medicina a nostra disposizione. Parola di scienziato. Con l’aumento della popolarità dei fitness tracker, raggiungere i 10.000alè diventato un obiettivo di fitness popolare. Ora, un nuovo studio dell’agosto scorso, condotto dalla Società europea di cardiologia (ESC) e pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, suggerisce che camminare anche molto meno può aiutarti a compiere progressi significativi a livello di salute. Muovere il corpo, anche solo per 10 minuti di camminata, stretching o sollevamento pesi, è sempre meglio chefermi. (Grantennistoscana.it)Questa nuova scoperta può essere particolarmente motivante per le persone che ritengono che obiettivi di fitness più ambiziosi siano fuori della loro ...