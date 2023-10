Basket | l’Olimpia Milano cede all’overtime contro il Fenerbahce Istanbul nel debutto in Eurolega

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023)lotta mailnella prima giornata dell’2023/2024 di. I meneghini dopo aver impattato nel punteggio (76-76) dopo 40’ non riescono a ribaltare il fattore campo nel primo minuto supplementare. Non bastano i 27 punti di un mai domo Nikola Mirotic a ribaltare l’inerzia del match, con i turchi trascinati dai 19 punti di Scottie Wilbekin. Infortunio per Devon Hall, con Diego Flaccadori schierato in quintetto. Avvio equilibrato, con le due squadre che combattono punto a punto fin dalle prime battute (5-5). Tre bombe in fila di Voigtmann, Mirotic e Flaccadori portanoa +6 (8-14), mentre i liberi di Shields danno il vantaggio in doppia cifra ...