(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo l’Opening Day della scorsa settimana, prosegue laA1 di. Si parte il sabato con protagonista laBologna, reduce dalla bella vittoria in Eurolega contro Polkowice. Zandalasini e compagni sono ancora imbattute in stagione, dopo aver conquistato anche la Supercoppa Italiana e vinto all’esordio sul campo di Ragusa. Bologna dovrebbe mantenere la striscia vincente, visto che ospita una Brescia che ha ambizioni sicuramente diverse rispetto alla corazzata, ma che arriva con l’entusiasmo dell’importante successo su Faenza. Il piatto forte del secondo turno di campionato è sicuramente ilveneto tra l’Umana Reyered il Famila, primo vero scontro diretto tra le big dellaA1. Per ...

A Lublino, in Polonia, si sono conclusi i Mondiali di Basket 3×3 a livello Under 23. Le vittorie, nel torneo maschile e in quello femminile , sono ...

Nella scorsa stagione la Virtus Bologna ha fatto il suo esordio in Eurolega in campo femminile , e si è trovata a perdere quattro partite sul filo di ...

Prima partita e prima vittoria per il Famila Schio in Eurolega nella stagione 2023-2024 . La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos sconfigge ...

Appuntamento al PalaColor di Pellaro per un quadrangolare maschile ed uno. Il torneo, riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro è riservato alle categorie Under 14....... che ha scelto di giocare ilche lui voleva perché non gli è mai interessato cosa avrebbero ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022

Basket femminile, Serie A1 2023-2024: Virtus impegnata nell'anticipo, c'è il derby Venezia-Schio OA Sport

VIRTUS FEMMINILE, BUONA LA PRIMA IN EUROLEGA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A ... Bologna Basket

Dall'incontro con le 13 società di serie A1 sembra emergere un quadro invocato a gran voce da anni da PB: speriamo sia la volta buona ...Finalmente ci siamo. Oggi 6 ottobre 2023 inizia la kermesse “Un Mare di Canestri”. Appuntamento al PalaColor di Pellaro per un quadrangolare maschile ed uno femminile. Il torneo, riconosciuto dalla Fe ...