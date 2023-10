Il Tribunale diha condannatodei 32 imputati al termine del processo per il naufragio del traghetto Norman Atlantic. Sei anni di reclusione per il comandante della nave Argilio Giacomazzi, 5 anni e 4 mesi ...commenta Il tribunale diha condannatodei 32 imputati per il naufragio del traghetto Norman Atlantic che, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, causò la morte di 31 persone e il ferimento di 64 passeggeri. Il ...

Bari, tre condanne per il naufragio della Norman Atlantic TGCOM

Norman Atlantic, chiuso il processo a Bari: tre condanne Borderline24.com

Archiviato il pareggio contro il Como, domani, contro la Reggiana, il Bari vuole ritrovare una vittoria che in Serie B manca da fine agosto. La squadra di Michele Mignani ha lavorato duramente per ...Sei anni di reclusione per Argilio Giacomazzi, il comandante. Cinque anni e quattro mesi per Gianluca Assante, primo ufficiale di macchina. Tre anni per Fabio Nardulli, membro dell’equipaggio. Sono le ...