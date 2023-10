Barbara D’Urso torna in tv | ma non per Pomeriggio Cinque | il nuovo progetto per Netflix

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)in tv con unper conto di. Dopo l’addio a, lo storico programma Mediaset di cui è stata al timone per quindici anni, adesso la conduttrice volta letteralmente pagina. Come riportato da Italia Oggi,sarà presto sul set di una serie thriller a sfondo sociale prodotta proprio dal colosso di streaming,. Le riprese inizieranno a gennaio, allo scadere del suo contratto con Mediaset. Ciò spiega il trasferimento a Londra del mese scorso, dove l’attrice e conduttrice sta soggiornando per perfezionare il suo inglese. “Sarà l’inizio di una nuova avventura”, aveva scritto su Instagram per l’occasione, facendosi immortalare ...