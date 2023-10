Barak | «Napoli? Sono i campioni d’Italia Noi andiamo lì e dobbiamo provare a vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è stato intervistato ai microfoni della viola durante il post partita di Fiorentina-Ferencvaros, sfida valida per la Conference League. Il giocatore, autore del goal che ha iniziato la rimonta contro il club ungherese, ha parlato del: «fortissimi, l’hanno dimostrato col Real! Andremo lì pera vincerla.. Noilì e». La partita ha visto i giocatori della Fiorentina restare sotto di due goal per un’ora di partita, finché poi il trequartista non ha riaperto la sfida:: «Alla fine abbiamo creato noi questa situazione. Potevamo perderla. Un punto ce lo siamo presi, guardiamo avanti e testa alla partita ...