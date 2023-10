Avellino emergenza difesa | le contromosse di Pazienza

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviato il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C, l’mette nel mirino la sfida di lunedì sera al Partenio-Lombardi (fischio d’inizio ore 20.45) contro il Potenza. All’appuntamento interno contro i lucani, Micheleci arriva con l’in. Nelle prossime ore sono attesi i responsini delle visite a Villa Stuart per Michele Rigione e Thiago Cionek. Mancherà all’appello anche Simone Benedetti, espulso nell’ultima di campionato contro l’ACR Messina. Chiaro il messaggio fatto trapelare dal tecnico nel post gara di mercoledì per i primi due. All’appello mancherà anche Cosimo Patierno, l’attccante domenica scorsa è uscito dolorante al gemello esterno destro, controllo anche per lui a Villa Stuart. In infermeria restano ancora Jacopo Dall’Oglio, Sonny D’Angelo ...

"Questa non è più un', ma uno status quo a cui siamo abituati. Nella lotta alle polveri ... Presidente Legambiente" " Non sappiamo più come dirvelo, ora ve lo chiediamo in tutte le ...'Questa non è più un', ma uno status quo a cui siamo abituati. Nella lotta alle polveri ... Presidente Legambiente- ' Non sappiamo più come dirvelo, ora ve lo chiediamo in tutte le ...

Polveri sottili ed emergenza smog ad Avellino, sit-in di Legambiente Ottopagine

Avellino in emergenza e da turnover col Monopoli. Stadio: si cerca lo sprint Ottopagine

Vittoria superlativa dell'Avellino nel primo turno eliminatorio della coppa Italia di serie C. I lupi stendono il Monopoli 3-0 con una prestazione maiuscola. La squadra di Pazienza parte ...Il tragico incidente di stasera a Mestre, che ha coinvolto un pullman precipitato da un viadotto, non è il primo drammatico episodio del genere. Sono anzi numerosi i precedenti negli ...