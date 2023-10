Avellino | bollettino di guerra dall’infermeria | la decisione su Casarini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa squadra si è ritrovata questo pomeriggio presso lo stadio Partenio – Lombardi per la seduta giornaliera di allenamento. Mister Pazienza ha lavorato con esercitazioni tattiche specifiche in vista del prossimo impegno casalingo contro il Potenza. È stata anche l’occasione per fare un punto della situazione sugli infortunati. Di seguito il report aggiornato dopo le visite specialistiche alle quali i tesserati si sono sottoposti nella giornata di ieri presso la clinica Villa Stuart. Thiago Cionek ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al gemello mediale destro. Ha già avviato il programma riabilitativo unito a sedute di idrokinesiterapia. Luca Falbo ha praticato esame di controllo al terzo medio del bicipite femorale destro. L’elongazione è in via di guarigione. Proseguirà in questi giorni il programma di riabilitazione e ...