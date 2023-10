Australia | paga una multa stradale con le monetine | gli impiegati comunali reagiscono così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il sogno nascosto di molti ère unasolo con le. In, un uomo l'ha fatto ed ha anche filmato il tutto di nascosto. Le reazione di duepresenti sul posto non ha prezzo. A nessuno piace prendere una, di qualsiasi tipo. Per quanto siano la naturale conseguenza di un'infrazione, mettere mano al portafogli e sborsare alcune decine di euro senza avere nulla in cambio non fa piacere a nessuno. A volte, quando si sente di aver subito un'ingiustizia, si pensa a come vendicarsi in maniera non violenta. Un esempio?re la sanzione pecuniaria solo con gli spiccioli. Questo, però, in Italia non è possibile. C'entra l'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 947-98, in tutti i paesi della ...