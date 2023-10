Aurora Ramazzotti pronta per il secondo figlio | ma Goffredo ha paura dei costi…

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?Fedez dimesso dall’ospedale: un respiro di sollievo per i fan del rapperElodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red LightCerza sono da poco diventati genitori del piccolo Cesare. La coppia però, ha già messo in discussione la possibilità di un. Tra i due quella più propensa sembra essere proprio la figlia di Michelle, nonostante il primo parto sia stato sofferente.invece, ha messo in conto le spese che un bimbo comporta. Insomma, la crisi economica sembra preoccupare anche le celebrità dello spettacolo. Sicuramente i neogenitori vogliono prima godersi un po’ i dolci momenti solo con il piccolo Cesare. ...