Auguri a Jon Fosse ma avremmo avuto bisogno di un Nobel per la letteratura del mondo arabo

(Di venerdì 6 ottobre 2023)a Jonche ha vinto ilper lama è l’ennesima occasione sprecata, perché si poteva fare meglio. Per esempio, si poteva assegnare ad uno scrittore. Era il 1988 quando Nagib Mahfuz, scrittore egiziano, uno dei più grandi rinnovatori del romanzo e dellaaraba in generale, vinse il premio. Dichiarò di “non sapere neanche di essere candidato” e quando in Italia i giornali si interessarono a lui parlarono di “sconosciuto”. Ma per chi era sconosciuto, Mahfuz? Sicuramente non agli arabi o, almeno, ad un vasto pubblico di lettori, in particolare di lingua inglese. Considerato un maestro del romanzo, Mahfuz influì in maniera eversiva su quelli che erano gli schemi di narrazione e ispirò – e continua – moltissimi scrittori. ...