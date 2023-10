Augsburg-SV Darmstadt sabato 07 ottobre 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Reduce dai suoi primi tre punti stagionali arrivati nell’ultimo turno contro il Werder Brema, il SVdi Lieberknecht è impegnato in questa sfida salvezza sul campo dell’. Per i bavaresi terza sconfitta in 6 gare arrivata sul difficile campo del Friburgo, con il rigore dopo appena 5 minuti di gioco ad indirizzare subito la gara e il 2 InfoBetting: Scommesse Sportive e