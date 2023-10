Atp Shanghai 2023 | Lorenzo Musetti eliminato Domani c’è Jannik Sinner

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'azzurro out all'esordio.in campo, Sonego e Arnaldia sorpresa al secondo turno del Masters 1000 Atp di. L’azzurro oggi 6 ottobre è stato sconfitto dal giocatore di Taipei Yu Hsiou Hsu, n.184 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il carrarino, numero 18 del ranking, che era entrato con un bye direttamente al secondo turno, è stato battuto in due set al rivale, con il punteggio di 6-3, 6-4., al secondo turno, 3 azzurri in campo. Debutta, reduce dal trionfo nell’Atp di Pechino, affrontando lo statunitense Marcos Giron.Sonego se la vedrà con l’americano Frances Tiafoe, numero 10 del tabellone. Matteo Arnaldi è opposto al tedesco ...