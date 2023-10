Atletica | come Marie-Josee Ta Lou continua ad ispirare un continente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dietro l’ci sono sempre tante storie che meritano di essere raccontate, ma che purtroppo troppo spesso rimangono nell’oblio. Probabilmente perché si tratta di uno sport che non muove troppi soldi e che spesso fa fatica ad emergere all’infuori delle Olimpiadi. Sta di fatto che basterebbe cominciare a conoscere i vari protagonisti e protagoniste per trarre talvolta non solo lezioni di sport, ma di vita. Di certo, tra coloro che possono essere reputate vere e proprie fonti d’ispirazione e modelli da imitare c’èTa Lou. Ivoriana, nonché una delle velociste più performanti della storia dell’Africa, eppure ha sempre mancato l’appuntamento con l’oro. Nell’era di Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson e ora Sha’Carri Richardson lei è sempre rimasta lì, riuscendo a limare qualche centesimo ma senza arrivare al metallo ...