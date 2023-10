Asportare le ovaie riduce la mortalità nelle donne operate di tumore al seno e positive al Brca1 2

... che nell'affrontare una doppia mastectomia e un'operazione perleha incoraggiato tutte le donne, 'soprattutto coloro che hanno una familiarità con il cancro, a informarsi e chiedere ......della chirurgia profilattica ginecologica che prevede l'asportazione degli annessi (tube e), ... Per una donna che si trova a scegliere seuna parte del proprio corpo o effettuare una ...

L'asportazione preventiva e non la sorveglianza attiva per questo tipo di cancro è la via da seguire. A rafforzare questa tesi uno studio italiano ...Nel mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, la top model ha esortato le donne a sottoporsi a controlli periodici ...