Aspettando Viva Rai2 da lunedì 16 ottobre su Instagram e RaiPlay

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Fiorello La data c’è, la location pure, mancano solo gli ultimi dettagli in via di definizione per il ritorno di Fiorello con il suocome ricordano da qualche tempo i promo in onda con insistenza, tra cicale e ricercati da consegnare direttamente alla trasmissione il 6 novembre alle 7 (e non più alle 7.15). Manca insomma un mese al ritorno del fortunato varietà mattutino e, mentre al Foro Italico si allestisce il nuovo glass e Luca Tommassini prepara le nuove coreografie per il corpo di ballo confermato e ampliato, a precedere la messa in onda della seconda edizione ci sarà un piccolo assaggio del programma, annunciato da Fiorello sul suo profilo. Si affida alle parole confuse del pensionato Ruggiero Del Vecchio, che non ricorda bene i dettagli dell’annuncio che conclude con una sua personalissima versione di ...