Ascolti Tv Grande Fratello disastrosi | Signorini deve inventarsi qualcosa!

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivoFedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo DonnamariaTV ancora in Calo: Alfonsodisperato! Il conduttore del reality show di Canale 5 correrà ai ripari così!TVNIP 2023:DISPERATO. REALITY IN ROVINA- Manca sempre meno alla nuova attesissima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso, che andrà in onda il 9 ottobre 2023 alle ore 21.30. Nel mentre sono arrivati i dati ufficiali relativi alla diretta di ieri sera, ancora ...