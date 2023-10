Ascolti tv e dati Auditel 5 ottobre | Blanca batte Grande Fratello e Fiorentina | Cucciari davanti a Del Debbio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Fuori dal podio: Rai 3, Tg Regione : 2.243.000 spettatori (13,8%);. Canale 5, Caduta libera ? ... La7, Padre Brown : 188.000 spettatori (1,4%).tv, come funziona l'è una srl le ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , mercoledì 4 ottobre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 5 ottobre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua ottava puntata che si è dovuta ...

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 5 ottobre: vince Blanca. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ...#AscoltiTv #BlancaLaSerie2 pic.twitter.com/v6uVYXAjcp Cinguetterai (@Cinguetterai) October 6, 2023GF di tutti gli appuntamenti Prima puntata Grande Fratello : 2.994.000 spettatori ...

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre 2023: Arena Suzuki (15.3%), Maria Corleone (15.4%), Chi l’ha visto (10.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv e dati Auditel 3 ottobre: Champions League e Inter battono Morgane, Iene, Belve, Floris, Berlinguer Virgilio Notizie

Gli ascolti tv della serata di giovedì 5 ottobre 2023. Tra programmi di intrattenimento, il ritorno di amate fiction e trasmissioni dedicate ...Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della prima puntata di Blanca 2 in onda il 5 ottobre su Rai 1. Come spesso sottolineiamo, quando si hanno dei prodotti molto molto buoni, di alto liv ...