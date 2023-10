ASCOLTI TV 5 OTTOBRE 2023 | BLANCA 2 | GRANDE FRATELLO | DRITTO E ROVESCIO | PIAZZAPULITA | LA FIORENTINA

(Di venerdì 6 ottobre 2023)TV 5· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + x2 – xC x G x O xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – x– xC x G x O xGF Night + Live + ...

Giulia Santerini incontra Gabriele Corsi, conduttore e attore campione ditutti i giorni ...e ogni sera da protagonista sul Nove con Don't forget the Lyrics! Stai sul pezzo e dal 30con ...La pay - tv di Comcast, per una questione di, ha deciso di optare per il sabato. Per questo motivo la gara dei rossoneri è programmata per il 7e non per la domenica 8.

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre, chi ha vinto tra Arena Suzuki e Maria Corleone Fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre 2023: Arena Suzuki (15.3%), Maria Corleone (15.4%), Chi l’ha visto (10.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della prima puntata di Blanca 2 in onda il 5 ottobre su Rai 1. Come spesso sottolineiamo, quando si hanno dei prodotti molto molto buoni, di alto liv ...Ascolti tv 5 ottobre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...