Ascoli-Sampdoria sabato 07 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Sarà davvero decisiva per Pirlo?

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Andreaè sopravvissuto alla sconfitta contro il Catanzaro, la terza in quattro partite, ma secondo i media locali pare cheeventualmente, in caso di una nuova battuta d’arresto, per determinare il suo esonero. Dopo la sfida del “Del Duca” infatti cila sosta per le nazionali, in classico momento topico. InfoBetting: Scommesse Sportive e