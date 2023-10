Artigiani in liquidazione

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dai calzolai ai riparatori di elettrodomestici fino agli storici mestieri del Made in Italy. Sono sempre di meno, per il mancato ricambio generazionale come per la pressione di burocrazia e fisco. Ci sono alcuni progetti di rilancio, ma il rischio è che vada perduto un patrimonio professionale e sociale. Marsilio Ficino rileggendo un altro filosofo, il greco Plotino, spiegò - era la seconda metà del Quattrocento - che la materia «non ha di per sé nessuna forza che possa produrre le forme» e che è la qualità che dà sostanza alle cose attraverso l’anima «che genera la vita e il senso della vita anche dal fango non vivente». Fu il Rinascimento. In quella Firenze - basta fare un giro nell’ex granaio oggi chiesa Orsammichele per averne cognizione - tutti gli artisti erano in realtà iscritti alle arti e dunque erano. Lo fu sommamente Raffaello che rivoluzionò la ...