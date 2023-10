Arrivano i gatti La pet therapy | cioè l' utilizzo degli animali con finalità di cura negli ospedali | si apre anche ai felini domestici | all’Ospedale Niguarda di Milano

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La meraviglia delle fusa, quel modo di strusciarsi contro le mani o le gambe per chiedere carezze, l’accoccolarsi placido nel grembo di chi le fornisce in abbondanza. Passare del tempo a coccolare un gatto fa bene a chiunque, e in particolare può fare bene ai bambini ricoverati in ospedale. Di qui il progetto “Gatto, amico mio”, il primo italiano sostenuto dalla Fondazione Royal Canin e il primo in Italia ad avere iprotagonisti di attività di pet. A gestirlo,di, Frida’s Friends, l’Onlus milanese fondata nel 2012 che accompagna cani, conigli, asicini e cavalli tra scuole,e Rsa. ...