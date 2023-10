Arabia Saudita | una possibile riforma del calcio minaccia l’Europa | i dettagli

Già a tratti incontenibile durante la scorsa sessione di calciomercato estiva, l'- con la sua Saudi Pro League sempre più in rampa di lancio - è pronta a dare un nuovo assalto al calcio europeo. Come riportato da numerosi media europei infatti, potrebbe presto ...... sorella del trafficante d'armi milionarioAdnan Khashoggi, che lo ha impiegato nella sua attività di importazione in. Un lavoro che lo ha aiutato a creare nuove connessioni in ...

Attualmente possono esserci otto stranieri in ogni squadra. L’obiettivo sarebbe portare il numero massimo a dieci. Il campionato arabo potrebbe diventare sempre più europeo. Dopo il folle calciomercat ...L’ex campione del mondo con la Germania, Julian Draxler ha lasciato in estate il PSG per sposare la causa dell’Al Ahli, in Qatar ...