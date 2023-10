Apostolico non ha scuse | doveva andare via da quel corteo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Zuppa di Porro. Il caso del giudice che manifesta conli che danno degli assassini alla polizia. E Creazza sul Riformista che fa il doppiopesista e capisci come la partita sia persa. Sallusti, ma quale comprotamente privato,la è andata in piazza. Accordo Meloni e Sunak, ma non solo. Riforma licenze taxi e il governo torna indietro sulla str4onzata del cap ai prezzi aerei. Musso sul riformista da leggere su guard rail. Missili russi e divisioni europee. . Spread sale e la stampa titola allarmata: giannini fatto fuori dagli elkan, commenta bene cesaretti. Battaglia straordinario su Laudate deum del Papa gretino. I soldi spesi dal rettore di Messina su Rep. #rassegnastampa6ott L'articolo proviene da Nicola Porro.

E lo scandalo, o l'anomalia, come preferite, dalla presenza dell'in piazza -in una casa privata, in un club, in un bar - è diventato la provenienza del video. O, e ancor più, la sua ...... anche sefermati dalla polizia. Fatti Salvini pubblica un video in cui la giudice di Catania ... "La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudiceè davvero incredibilmente ...

I colleghi della giudice Apostolico rivelano: ci ha detto che quel giorno era al porto per la Diciotti Corriere della Sera

Salvini posta un video della giudice Apostolico in corteo. Anm: "Preoccupa lo screening sui giudici" RaiNews

