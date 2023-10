Antropova | ' Punto lo scudetto con Scandicci Giocare con Egonu? Possiamo convivere'

Un'estate indimenticabile. E' quella vissuta da Ekaterina, una delle star del campionato italiano e, da poco, anche undi riferimento per la Nazionale. Ci ha provato con tutte le sue forze Kate a portare l'Italia in fondo agli Europei prima e ...Il set è certamente più equilibrato rispetto al primo, ma la grande prestazione di Danesi eal muro e una crescita daldi vista offensivo di Lubian e Pietrini permettono all'Italia di ...

Primo campionato da italiana per la giocatrice dopo Europeo e qualificazione: “Mi dispiace che non siamo arrivate agli obiettivi che ci eravamo poste. Non dico no al posto quattro” ...La Megabox Vallefoglia finisce ko per tre set a zero. La partita, equilibrata per buona parte, è stata giocata a Casalecchio di Reno ...