Antonella & Edoardo a NY | intervista alla mente che ha organizzato tutto | Giada creatività e organizzazione a sostegno del gruppo

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le immagini video diFiordelisi edDonnamaria trasmesse a Times Square, la sorpresa nasce dall’idea di, che noi simpaticaabbiamo ribattezzato come “La Capa” delle #Catamaraners, conosciamola meglio e scopriamo come è natoIl racconto di questo affascinante evento prende vita grazie a, una giovane studentessa di lettere e filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Originaria della provincia di Frosinone,, ventenne amante della lettura e appassionata di fitness, ci racconta di sé stessa, dei suoi interessi e di come è nata l’idea di questa sorpresa, dimostrando un’anima curiosa e con uno spirito organizzativo non indifferente.ha inizio con un’idea nata dvisione di un ...