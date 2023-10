Anticipazioni Verissimo Amanda Lear | “L’Italia mi manca”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivoFedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo Donnamariaicona senza età del tempo che inesorabile passa rendendola più forte e consapevole8 OTTOBRE:IN UN’INTERVISTA DA NON PERDERE-, bella, nonostante il tempo che passa. Intervistata nel salotto di Silvia Toffanin, ha mostrato ancora una volta di essere un’icona senza tempo. Un racconto coinvolgente e profondo, che passa dagli amori vissuti, come quello con il ...