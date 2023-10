Anticipazioni Uomini e Donne del 5 10 23 | crisi per due “coppie” del Trono over

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Come sempre siamo in grado di fornirvi ledi quello che è successo. Lorenzo Pugnaloni ci ha fatto sapere: Il(o meglio la registrazione di oggi) è stato quasi incentrato tutto su Gemma e Maurizio. Le cose non vanno per il verso giusto. Gemma è andata da lui che l’ha portata a degli eventi (che riguardano il suo lavoro) ma non è scattato nessun bacio e lei si è lamentata di questa cosa. Lui ha spiegato che nonostante la conoscenza sia più che avviata, non riesce ad andare oltre e, insomma, non gli è scattato quel quid in più. Alessio ha chiuso con Claudia perché lei non l’ha voluto baciare. La registrazione è stata solo di due ore e si è parlato soltanto del, niente ...