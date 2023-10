Anticipazioni Beautiful settimana dal 9 al 14 ottobre 2023

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Se sei un fan di, allora non puoi perderti ledelle puntate in onda dal 9 al 14su Canale5 alle ore 13.45. Questa, la soap opera ci regala momenti di tensione e rivelazioni sorprendenti, che terranno tutti con il fiato sospeso. Ecco cosa succederà episodio per episodio. Clicca qui per la nostra sezione del Termometro Quotidiano, ledellaLunedì 9: Nell’episodio di lunedì, Liam e Wyatt avranno una conversazione toccante sulla loro vita privata. In particolare, discuteranno della controversa figura paterna di Bill. I due fratelli sembrano concordare sul fatto che Bill stia attraversando un periodo di ...