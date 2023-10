Annuncio formale per la One UI 6 0 sui Samsung Galaxy | quando arriva davvero

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La One UI 6.0 è stata formalmente annunciata danel corso della conferenza SDC23, nelle scorse ore. Il programma beta legato all’interfaccia software è di scena da mesi ormai, eppure quest’atto ufficiale non era stato ancora compiuto. Dunque non possiamo che ipotizzare che i lavori per la distribuzione procedano celermente e, almeno per alcuni dispositivi, non ci sia molto da aspettare.In effetti, la One UI 6.0 definitiva dovrebbe essere pronta già per fine ottobre, almeno per ilS23. Entro la fine dell’0anno poi, la stessa distribuzione dovrebbe raggiungere i dispositivi foldable Fold 5 e Flip 5 e, via via, anche telefoni più datati come ilS22 eS21. Il pacchetto molto corposo include naturalmente anche l’ultima ...