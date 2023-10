Annalisa su Maria De Filippi | “Non è mai mancata nelle situazioni importanti”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?Fedez dimesso dall’ospedale: un respiro di sollievo per i fan del rapperElodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red Lightin occasione dell’uscita del suo nuovo album E poi siamo finiti nel vortice e l’inizio del nuovo tour ha rilasciato un’intervista a Radio Deejay con Nicola Savino. Durante la chiacchierata la cantante ha voluto anche parlare del rapporto conDe, sua mentore e prima persona a credere in lei. Dall’uscita dal talent al successo inaspettato, la conduttrice le è sempre rimasta vicino.ha intrapreso una linea più audace, come abbiamo visto nei suoi ultimi tormentoni, che le hanno donato, tra meme e balletti, successo anche sui social. L’autrice di ...