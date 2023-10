Annalisa Scarrone a Radio Deejay parla di Maria De Filippi | “Tutte le volte che sono andata a cantare i miei singoli ad Amici ho notato che…”

Annalisa Scarrone spiega come ha reagito alla notizia della sua presunta gravidanza : “Non nascondo che…” Nonostante la cantante Annalisa sia solita far parlare di sé solo per la sua musica e per i numerosi successi che ha collezionato negli ultimi anni, ...

Annalisa Scarrone spiega come ha reagito alla notizia della sua presunta gravidanza : “Non nascondo che… Nonostante la cantante Annalisa sia solita far parlare di sé solo per la sua musica e per i numerosi successi che ha collezionato negli ultimi anni, ...

Annalisa Scarrone è incinta? Prima arrivano conferme - poi la reazione della cantante Annalisa Scarrone potrebbe essere in dolce attesa. La cantante, che negli scorsi mesi ha fatto cantare e ballare gli italiani a suon di musica con ...

Annalisa Scarrone sarebbe incinta del suo primo figlio : l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi Annalisa Scarrone, cantante ormai affermata all’interno del panorama artistico italiano, sarebbe in dolce attesa del suo primo bebè. Era lo scorso ...

Annalisa Scarrone - numeri da capogiro : ecco quanto ha guadagnato la regina dell’estate Non c’è radio che non trasmetti le sue canzoni e non c’è concerto estivo che non prosegua senza di lei. In poche parole, Annalisa è la vera regina ...