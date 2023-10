Animali | ' a rischio cure immediate ai pet' | appello veterinari a Gemmato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute) - "Il nuovo decreto del Governo sui medicinalitorna al ministero della Salute profondamente rimaneggiato dal Parlamento e dalla Conferenza Stato-Regioni". Sono "almeno 10 i punti che dovranno essere riscritti" secondo l'Associazione nazionale mediciitaliani (Anmvi), che fra le "molte criticità" del testo evidenziano in particolare "gli ostacoli alle terapieaglida compagnia in cura dal medicoo, intralciate dalla burocrazia digitale e da sanzioni irragionevoli e punitive". L'Anmvi ai appella al sottosegretario alla Salute con delega allaa, Marcello: "Il ministero dovrà fare molte modifiche", spiega in una nota. L'associazioe focalizza l'attenzione "sulle modalità ...