entusiasta Su toni diversi, molto più apertamente favorevoli a un'apertura della Formula 1 e all'ingresso diCadillac si sono pronunciati Lewise Max Verstappen....Posso solo pensare a uomini più maturi come Alonso ocome possano competere con lui'. Il pensiero sull'ingresso diIn conclusione, Marko ha anche espresso un suo parere sul sempre ...

F1 | Rivoluzione Andretti, Hamilton senza peli sulla lingua: i ... F1inGenerale

Andretti in F1: Hamilton accoglie a braccia aperte, Verstappen capisce i team Autosprint.it

I due piloti si sono espressi favorevolmente all'ingresso in F1, dal 2025, di Andretti Cadillac. Max con toni più bilanciati, comprendendo gli interessi economici delle squadre ...Red Bull's dominant driver Max Verstappen also broke ranks with his team's official position when asked about Andretti on Thursday. "From everything I have seen so far, in addition to the partners ...