Ancelotti | «Vinicius è stato vittima di insulti razziali a Valencia | invece stanno cercando di deviare il tiro»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Osasuna: «Alaba non è al meglio e non giocherà. Le opzioni che abbiamo sono Mendy o Tchoauméni. Lo saprete domani, ma la preoccupazione per la partita non è questa, è un’altra: dobbiamo giocare un calcio veloce, perché affrontiamo una squadra che difende molto bene. Nelle ultime due partite giocate a Madrid non abbiamo vinto. Loro difendono bene e proveranno ad attaccarci quando saremo fuori posizione» Caso: «Certo che portereise la partita fosse domani. Quidiil, perchédi...