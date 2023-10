Amici | un allievo è stato fidanzato con una famosa tiktoker

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tra i giovani cantanti che sono entrati a far parte della scuola diè Holden, all’anagrafe Joseph Carta. Recentemente il figlio di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, è finito al centro della cronaca rosa per una sua passata storia d’amore con un volto noto di TikTok. L’EX FIDANZATA È UNA– Oltre L'articolo

Personaggi Tv. Un ex allievo della scuola di “Amici” ha fatto coming out. Durante la permanenza nella scuola più famosa d’Italia era fidanzato con ...

Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivo Fedez ...

Dentro la scuola di '2023 ' i ragazzi si stanno cominciando a conoscersi. In veranda Kumo , ballerino di Emanuel Lo, racconta ai compagni Holden (cantante di Rudy Zerbi) ed Ezio (di Anna Pettinelli) l'...Leggi Anche '2023', Ezio entra in crisi: 'Voglio andare via' Lo sconforto di Kumo In un momento di pausa ... Il commento di Holden Holden,di Zerbi, crede che anche questi bassi siano ...

Amici 8 ottobre: allievo in lacrime, Maria De Filippi interrompe la ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Anticipazioni Amici 23: Maria blocca la situazione e un allievo ... Tendenzediviaggio

Le anticipazioni della puntata di Amici che va in onda domenica 8 ottobre dalle 14 su Canale 5 raccontano di una giornata particolarmente movimentata tanto per gli allievi del talent show quanto per ...L'evento sportivo è organizzato in collaborazione con il Club Nautico La Maddalena - del quale Vigiano era Presidente Onorario - con il Centro Velico Caprera - per il quale ha tenuto corsi per diversi ...