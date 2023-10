La nuova edizione di Amici è appena iniziata, ma già è scatta to il primo compito dopo che Rudy Zerbi ha smaschera to Holy Francisco per averlo ...

L'ex primo ministro Édouard Philippe è finito nel mirino della sinistra gauche caviar per aver sottolineato che l'islam non è una religione come le ...

L'allieva di23 è già cotta del cantante: 'Il suo profumo è la mia droga' Anche Mew non sembra essere indifferente al fascino del cantante rock. 'Il suo profumo è la mia droga' ha infatti detto."E allora" insiste il militare: "perché voi E cosa avete in comune, oltre a essereed ex ... Mentre dbcon un "che c'entra il povero Luigino" anche Cicinelli si alza in piedi, ...

Amici, scatta il flirt tra due concorrenti: il commento di Wax stupisce i fan leggo.it

Wax commenta il flirt tra Mew e Matthew ad Amici 23 (FOTO) Novella 2000

Prime frasi dolci e gesti teneri all'interno della scuola di danza e canto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ...Nella casetta di Amici starebbe nascendo la prima coppia di quest'anno, ma Mew non avrebbe il cuore libero: fan incuriositi dal 'triangolo' ...